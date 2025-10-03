Cinq ans après la rupture avec Apple, Intel quémande de l’argent

Intel et Apple seraient en discussions pour collaborer plus étroitement, selon Bloomberg. Ces échanges ont commencé après qu’Intel a approché Apple au sujet d’un potentiel investissement, mais les discussions en sont encore à un stade préliminaire et pourraient ne jamais aboutir.

Intel en difficulté face à la concurrence

Le fondeur peine à rivaliser avec ses concurrents. Plus tôt cette année, il a annoncé la suppression de 15 % de ses effectifs et l’annulation de projets d’usines prévues en Europe. En août, le gouvernement américain a acquis 9,9 % d’Intel pour accélérer ses projets industriels dans l’Ohio.

Depuis, Nvidia a investi 5 milliards de dollars dans Intel pour ses puces destinées aux PC et aux centres de données, tandis que le groupe japonais SoftBank a injecté 2 milliards. Intel chercherait désormais à convaincre d’autres entreprises pour obtenir de nouveaux financements et explorer des partenariats.

Apple et Intel : une histoire compliquée

Jusqu’en 2020, Apple utilisait des processeurs Intel dans ses Mac avant de basculer vers ses propres puces Apple Silicon, fabriquées par TSMC. La firme de Cupertino ne dépend donc plus de la technologie d’Intel.

Les deux sociétés avaient aussi travaillé ensemble sur les modems 5G, Apple souhaitant se détacher de Qualcomm. Mais les puces modem d’Intel n’étaient pas à la hauteur des standards d’Apple, entraînant l’échec du partenariat. Intel a fini par quitter ce marché et revendre son activité modem… à Apple.

Quelles perspectives pour un nouvel accord ?

Il est inconcevable qu’Apple revienne aux puces Intel pour ses produits. Toutefois, une ouverture reste possible : Apple pourrait confier à Intel la fabrication de certains composants spécifiques, même si TSMC reste le partenaire exclusif pour la production de ses puces principales.