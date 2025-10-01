AirPods Pro 3 : impossibles à réparer, d’après iFixit

iFixit a publié aujourd’hui son démontage des AirPods Pro 3, offrant un aperçu de leur conception interne et des différences par rapport aux AirPods Pro 2.

Un nouveau design avec embouts en mousse

Apple a introduit un nouvel embout infusé de mousse sur les AirPods Pro 3. Ce changement est surtout visible au microscope, avec une fine couche de mousse placée à l’endroit où l’écouteur rencontre l’oreille.

Batteries et autonomie réduite

Chaque écouteur contient une batterie de 0,221 Wh, tandis que le boîtier de charge est équipé d’une batterie unique de 1,334 Wh.

Sur les AirPods Pro 2, le boîtier contenait deux batteries, ce qui explique la baisse d’autonomie : 24 heures pour les AirPods Pro 3 contre 30 heures pour les AirPods Pro 2.

Le boîtier comporte également moins d’aimants en terres rares, repositionnés de manière à assurer la compatibilité avec MagSafe et Qi 2.

Des composants scellés et impossibles à réparer

Pour examiner les autres composants internes, iFixit a dû détruire les AirPods Pro 3, car Apple ne les a pas conçus pour être réparés.

Comme pour les générations précédentes, les batteries sont scellées avec de la colle, rendant leur remplacement extrêmement complexe. iFixit souligne que de nombreux ateliers de réparation n’essaient même pas de procéder à ce type d’intervention. Le boîtier de charge souffre du même problème, sa batterie étant également collée.

Toute tentative de réparation entraîne des marques visibles sur le plastique des écouteurs et du boîtier, puisqu’il faut les forcer à s’ouvrir et utiliser de la chaleur pour dissoudre l’adhésif. De plus, il n’existe aucun moyen simple de déconnecter le câble flexible interne.

Un score de réparabilité catastrophique

En raison de la nécessité d’équipements spécialisés et de l’impossibilité de réparer les écouteurs ou le boîtier sans les endommager, les AirPods Pro 3 ont obtenu un score de réparabilité de 0 sur 10 selon iFixit.