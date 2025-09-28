WhatsApp déploie la traduction des messages sur iOS en 19 langues

WhatsApp vient d’annoncer le lancement progressif de sa nouvelle fonctionnalité de traduction intégrée, permettant aux utilisateurs de traduire directement leurs messages dans la langue de leur choix. La mise à jour arrive progressivement sur iPhone et Android, aussi bien pour les conversations individuelles que pour les groupes et les canaux.

Comment fonctionne la traduction des messages

Pour traduire un message, il suffit de maintenir le texte appuyé puis de sélectionner l’option Traduire. Les utilisateurs peuvent choisir la langue source et la langue cible, avec la possibilité de télécharger des packs linguistiques pour un usage ultérieur.

WhatsApp précise que toutes les traductions se font localement sur l’appareil, conformément au chiffrement de bout en bout qui garantit que même Meta, la maison mère, n’a pas accès au contenu des messages.

Support linguistique sur iPhone et Android

Sur iPhone, WhatsApp prend en charge la traduction dans plus de 19 langues, dont le français, le néerlandais, l’allemand, l’indonésien, l’italien, le japonais, le coréen, le chinois mandarin, le polonais, le thaï, le turc, l’ukrainien et le vietnamien.

Du côté d’Android, les utilisateurs disposent de la traduction dans six langues seulement, mais bénéficient d’un atout supplémentaire : la traduction automatique de l’intégralité des conversations. Une fois activée, toutes les réponses reçues dans un fil de discussion sont traduites automatiquement, sans avoir à répéter l’opération pour chaque message.

Une réponse à Apple et ses nouveautés

Ce déploiement intervient peu de temps après qu’Apple a introduit Live Translation dans Messages avec iOS 26 et macOS Tahoe. WhatsApp prévoit d’ajouter d’autres langues dans de futures mises à jour, mais n’a pas encore précisé quand la fonctionnalité sera disponible sur WhatsApp Web ou sur ordinateur.