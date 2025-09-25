Borderlands 4 sur Switch 2 est reporté indéfiniment

Borderlands 4 est déjà disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC, mais la sortie prévue le 3 octobre sur Nintendo Switch 2 a été repoussée par 2K Games et Gearbox Software.

L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux, expliquant que le jeu nécessitait « un temps de développement et de peaufinage supplémentaire » afin de garantir la meilleure expérience possible. Les studios souhaitent également aligner cette sortie avec l’ajout de la sauvegarde multiplateforme, actuellement en préparation. Aucune nouvelle date n’a été communiquée.

Précommandes annulées

Conformément à la politique de Nintendo, toutes les précommandes numériques sur l’eShop sont annulées automatiquement à partir du 26 septembre, tandis que les précommandes physiques doivent être traitées auprès des revendeurs.

Ce report survient dans un contexte tendu : la version PC du jeu a fait l’objet de critiques concernant ses performances, et les versions consoles rencontrent un bug lié à une fuite de mémoire qui ralentit la fluidité lors de longues sessions.

Sur Switch 2, le jeu est limité à 30 images par seconde mais semblait plutôt stable, contrairement aux retours mitigés sur Steam Deck. Pour l’instant, aucune fenêtre de sortie n’est avancée et les joueurs s’interrogent déjà sur un possible report à 2026.