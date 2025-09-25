Android pour PC est « incroyable », assure le patron de Qualcomm

Lors du Snapdragon Summit 2025, Google et Qualcomm ont présenté leur projet visant à rapprocher encore davantage le monde du mobile et celui de l’ordinateur.

L’objectif est de créer une base technique commune entre Android et les PC, marquant une étape décisive dans la convergence des écosystèmes. Cette orientation n’est pas une surprise : dès 2024, Google avait annoncé son intention de bâtir les futures versions de ChromeOS sur les fondations d’Android, et des informations récentes évoquaient déjà une fusion progressive des deux systèmes.

“Base technique commune”

Sur scène, Rick Osterloh, responsable chez Google, a rappelé que « par le passé, nous avons toujours eu des systèmes très différents entre ce que nous créons sur PC et ce que nous créons sur smartphones », avant de confirmer le changement de cap : « Nous créons ensemble une base technique commune pour nos produits sur les PC ».

Cette unification vise à proposer des expériences cohérentes sur une large gamme d’appareils, allant des smartphones aux voitures connectées, en passant par les ordinateurs.

Le projet intègre aussi l’assistant Gemini et l’architecture IA d’Android, afin d’apporter sur PC les mêmes services intelligents et l’écosystème applicatif déjà disponible sur mobile.

Enthousiaste, Cristiano Amon, patron de Qualcomm, a salué « une concrétisation de la vision de la convergence entre le mobile et le PC ». ChromeOS devrait continuer à exister, mais une offre centrée sur une expérience Android native pour PC est désormais en préparation.