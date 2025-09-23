Xbox Series X/S : Microsoft augmente encore les prix aux États-Unis

Microsoft annonce une nouvelle hausse des prix de ses consoles Xbox Series X et Series S aux États-Unis, effective à partir du 3 octobre 2025. L’entreprise évoque, de manière implicite, l’impact des droits de douane instaurés sous l’administration Trump pour justifier cette augmentation.

Voici le détail des nouveaux tarifs américains :

Xbox Series S (512 Go) : 379,99 $ → 399,99 $ (+20 $)

Xbox Series S (1 To) : 429,99 $ → 449,99 $ (+20 $)

Xbox Series X édition numérique : 549,99 $ → 599,99 $ (+50 $)

Xbox Series X : 599,99 $ → 649,99 $ (+50 $)

Xbox Series X édition spéciale Galaxy Black 2 To : 729,99 $ → 799,99 $ (+70 $)

Défi pour les consommateurs

Microsoft précise que ces ajustements résultent de changements macroéconomiques et reconnaît qu’ils représentent un défi pour les consommateurs. L’entreprise assure néanmoins qu’elle continuera à proposer de nouvelles expériences de jeu et à offrir une valeur ajoutée aux joueurs.

Il s’agit de la deuxième hausse de prix en 2025 pour les Xbox aux États-Unis, après celle appliquée en mai dernier. À titre de comparaison, les tarifs européens avaient également augmenté à cette période : la Xbox Series S 512 Go passait de 299,99 € à 349,99 €, la Series X de 549,99 € à 599,99 €, et la version Galaxy Black 2 To de 649,99 € à 699,99 €.

Dans le même temps, Sony a également relevé le prix de la PlayStation 5 et de la PS5 Pro, rendant 2025 particulièrement difficile pour les joueurs en quête de nouvelles consoles.