Uber Eats expérimente de nouveau la livraison par drones aux États-Unis

Uber relance son ambition de faire des drones un pilier de son service Uber Eats. L’entreprise s’associe à la startup israélienne Flytrex, spécialisée dans la livraison aérienne, pour lancer plusieurs projets pilotes aux États-Unis d’ici la fin de l’année.

Flytrex dispose déjà d’une solide expérience avec plus de 200 000 livraisons par drone réalisées dans des États comme le Texas ou la Caroline du Nord. Uber a par ailleurs annoncé un investissement important dans la société afin d’accélérer le déploiement de cette technologie.

Réduire les délais de livraison

Les drones de Flytrex utilisent les normes « Beyond Visual Line of Sight » (BVLOS), qui permettent de piloter les appareils au-delà de la portée visuelle directe grâce à des systèmes de contrôle certifiés.

Cette approche doit réduire les délais de livraison, limiter les émissions et désengorger les villes. L’objectif affiché est de permettre aux clients de recevoir repas ou courses en quelques minutes, contre plusieurs heures parfois avec des modes classiques.

Toutefois, la livraison par drone reste confrontée à des obstacles. La Federal Aviation Administration (FAA) doit encore donner son feu vert, tandis que la sécurité du trafic aérien, la météo, la capacité de charge des drones ou encore le coût par livraison constituent des contraintes majeures. Uber et Flytrex devront démontrer la viabilité économique du modèle avant d’espérer une adoption à grande échelle. Si ces essais sont concluants, les drones pourraient s’imposer progressivement comme une alternative crédible aux livraisons traditionnelles aux États-Unis.