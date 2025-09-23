Accord de TikTok : Donald Trump parle d’une approbation de la Chine

Donald Trump a affirmé que la Chine, par l’intermédiaire de Xi Jinping, avait approuvé un accord visant à séparer TikTok de sa maison-mère ByteDance. Cette annonce a suivi un appel téléphonique entre les deux dirigeants, que Trump a décrit comme positif.

Sur Truth Social, il a évoqué des « progrès » sur plusieurs sujets et s’est félicité de « l’approbation de TikTok », tout en promettant une future discussion avec Xi.

Du côté chinois, le ton est resté plus mesuré. Une agence de presse officielle a relayé les propos de Xi Jinping, selon lesquels Pékin encourage les entreprises à trouver des solutions commerciales conformes aux lois du pays et respectueuses des règles du marché.

Entité distincte

ByteDance, de son côté, a remercié les deux présidents et assuré qu’elle se conformerait aux lois applicables afin de maintenir TikTok accessible aux utilisateurs américains via une entité distincte.

Depuis janvier, TikTok fait face à une menace d’interdiction aux États-Unis, une loi fédérale exigeant qu’il passe sous propriété non chinoise. L’enjeu porte sur la sécurité nationale, avec des inquiétudes concernant l’usage des données et l’influence potentielle de Pékin. Trump a déjà repoussé à quatre reprises la date butoir, tandis que ByteDance négocie pour créer une structure américaine indépendante, avec la participation d’investisseurs locaux comme Oracle.

Trump a aussi laissé entendre que Washington recevrait une compensation financière « considérable » dans le cadre de l’accord, s’inscrivant dans une politique d’intervention directe du gouvernement dans les affaires stratégiques. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a confirmé qu’un cadre existait pour assurer la continuité de TikTok aux États-Unis.