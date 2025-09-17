Free Mobile ajoute un VPN gratuit et illimité dans ses forfaits

Free Mobile annonce une nouveauté qui pourrait changer la donne dans le secteur télécom : l’intégration d’un VPN gratuit et illimité pour tous ses abonnés. Baptisé mVPN, ce service fait de Free le premier opérateur au monde à inclure une telle fonctionnalité directement dans ses forfaits, sans frais supplémentaires.

Selon l’opérateur, plus de 40 % des Français ont déjà eu recours à un VPN, mais l’offre classique reste souvent payante, compliquée à utiliser et dépendante d’applications tierces. Avec mVPN, Free simplifie l’accès à cet outil de sécurité et de confidentialité, en le rendant activable en quelques clics depuis l’espace abonné ou l’application Free.

Trois promesses

Trois promesses accompagnent ce lancement : une navigation plus confidentielle, une protection renforcée contre les sites malveillants, et des serveurs basés en Europe, actuellement en Italie et aux Pays-Bas, avec bientôt la possibilité de choisir son pays de sortie. Le service fonctionne aussi bien sur le smartphone que sur les appareils connectés en partage de connexion.

Le VPN est déjà disponible pour les détenteurs du forfait Série Free à 9,99 € par mois pendant un an, ainsi que pour ceux du forfait Free 5G à 19,99 €. Reste à voir si Orange, SFR et Bouygues répondront à cette initiative, présentée par Xavier Niel comme un nouvel atout de pouvoir d’achat pour les abonnés.