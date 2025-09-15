TikTok : un rapport parlementaire appelle à des mesures fortes concernant les mineurs

Un rapport parlementaire très attendu vient d’alerter sur les dangers de TikTok pour les mineurs. Après près de 95 heures d’auditions, les députés décrivent la plateforme comme un « océan de contenus néfastes », qui alimente comportements addictifs et troubles psychologiques.

Les élus dénoncent la diffusion massive de vidéos incitant au suicide, à l’automutilation, véhiculant des canons de beauté toxiques, de la désinformation médicale, du sexisme, de la haine et même de la pédocriminalité. Selon eux, TikTok ne se contente pas d’héberger ce type de contenus : son algorithme les promeut activement.

L’algorithme, au cœur du problème, privilégie les vidéos capables de retenir le plus longtemps l’attention, au détriment de la sécurité des jeunes. Ce fonctionnement crée des spirales anxiogènes et entretient une dépendance comparable à celle observée dans les jeux d’argent. L’objectif prioritaire de TikTok serait avant tout le profit publicitaire, accentuant l’exposition des mineurs aux contenus toxiques.

Conséquences psychologiques

Les conséquences psychologiques relevées sont préoccupantes : anxiété accrue, perte de confiance, troubles du sommeil, difficultés de concentration, voire passage à l’acte en cas de fragilité. Le rapport pointe aussi des impacts sociaux et cognitifs, tels que l’isolement, la perte de repères et la désinformation.

Face à ce constat, les députés formulent 43 recommandations. Parmi elles, une mesure phare : interdire l’accès aux réseaux sociaux avant 15 ans, et instaurer pour les 15-18 ans un couvre-feu numérique entre 22 h et 8 h. Ils réclament aussi un contrôle d’âge réellement fiable, une coopération européenne renforcée et une responsabilisation accrue des parents, via un possible délit de négligence numérique. L’école serait mobilisée pour renforcer la prévention, avec interdiction des téléphones au lycée et cours dédiés au développement de l’esprit critique face aux contenus.

Reste la question de la faisabilité. La majorité numérique votée en 2023 n’a toujours pas été appliquée, et l’efficacité d’un couvre-feu ou du contrôle d’âge pose des défis techniques et financiers. Les résistances des plateformes et le lobbying de TikTok compliquent encore la donne. Le rapport entend toutefois provoquer un électrochoc pour protéger la jeunesse d’un outil devenu incontournable mais jugé particulièrement nocif.