Metroid Prime 4 Beyond a enfin une date de sortie

Nintendo a profité de son Nintendo Direct pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de Metroid Prime 4 : Beyond, dont la sortie est fixée au 4 décembre 2025 sur Switch et Switch 2. Ce jeu marque le retour tant attendu de Samus Aran après plusieurs années d’attente.

La bande-annonce présente un univers sombre et inquiétant : une tour hérissée de pointes se détache à l’horizon sous un ciel orageux. Le gameplay s’annonce spectaculaire avec l’introduction d’une moto futuriste, permettant à Samus de traverser des déserts ensoleillés, d’éliminer des ennemis au canon et d’effectuer des dérapages impressionnants. Autre nouveauté majeure : le jeu proposera un monde ouvert, offrant une liberté d’exploration inédite dans la saga.

Développement mouvementé

En parallèle, Nintendo a annoncé la sortie prochaine d’un artbook officiel, Metroid Prime 1-3 : A Visual Retrospective, prévu pour le 28 octobre 2025. Ce livre reviendra sur les trois premiers volets de la franchise, pour le plus grand plaisir des fans.

Le développement de Metroid Prime 4 : Beyond a été mouvementé. Annoncé pour la première fois à l’E3 2017, le projet avait été repris intégralement par Retro Studios en 2019, après un reboot complet, pour garantir la qualité de la saga originale.

Une première bande-annonce en juin 2024 avait déjà dévoilé le sous-titre Beyond, avec Samus explorant une planète lugubre et affrontant un nouvel antagoniste accompagné de Metroids menaçants.