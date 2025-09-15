iPhone Air : un port USB-C en titane imprimé en 3D avec trois avantages

Dans la section environnement de son communiqué de presse consacré à l’iPhone Air cette semaine, Apple a révélé que l’appareil est équipé d’un port USB-C en titane fabriqué grâce à l’impression 3D.

Apple explique que ce port USB-C en titane imprimé en 3D présente trois avantages par rapport à une fabrication traditionnelle par forgeage : il est plus fin, plus résistant et utilise 33 % de matériau en moins, ce qui le rend plus respectueux de l’environnement.

Une technologie d’impression 3D appliquée au métal

L’impression 3D appliquée au métal, aussi appelée fabrication additive métallique, consiste à créer des objets couche par couche à partir de poudre métallique, selon un modèle CAO.

Une limite technique sur l’iPhone Air

Malgré cette innovation dans le processus de fabrication, le port USB-C de l’iPhone Air reste limité à l’ancien standard USB 2, avec des vitesses de transfert filaire plafonnées à 480 Mb/s.

L’impression 3D aussi sur l’Apple Watch

Les boîtiers en titane de l’Apple Watch Ultra 3 et des modèles haut de gamme de l’Apple Watch Series 11 sont également conçus avec un procédé d’impression 3D. Selon Apple, cette méthode utilise deux fois moins de matière première que les générations précédentes.

Disponibilité des nouveaux produits

L’iPhone Air pourra être précommandé dès ce vendredi. Les nouvelles Apple Watch, elles, sont déjà disponibles en précommande aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Tous ces produits seront commercialisés à partir du vendredi 19 septembre.