iPhone 17 Pro vs iPhone 17 Pro Max : quelles sont les différences ?

Avant la présentation officielle des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, certaines rumeurs laissaient penser que des fonctionnalités comme le téléobjectif amélioré pourraient être exclusives au Pro Max. Apple a déjà réservé des nouveautés à ce modèle par le passé, mais cette année, les deux appareils partagent le même ensemble de fonctionnalités principales.

Écran

La différence la plus évidente se trouve dans la taille. L’iPhone 17 Pro Max dispose d’un écran de 6,9 pouces, tandis que l’iPhone 17 Pro embarque un écran plus compact de 6,3 pouces. Le modèle Pro est donc plus petit, plus léger et plus facile à utiliser d’une seule main.

Batterie

Grâce à sa taille plus imposante, l’iPhone 17 Pro Max intègre une batterie plus grande. L’iPhone 17 Pro offre jusqu’à 33 heures de lecture vidéo, contre 39 heures pour l’iPhone 17 Pro Max, soit la plus longue autonomie jamais vue sur un iPhone.

Stockage

Le stockage est également un point différenciant. L’iPhone 17 Pro Max peut désormais atteindre 2 To de capacité, un record pour la gamme, alors que l’iPhone 17 Pro est limité à 1 To. Cette différence est probablement liée à l’espace disponible à l’intérieur de l’appareil. À noter que la version 2 To du Pro Max est proposée au prix de 2 000 dollars.

Pas d’autres différences majeures

En dehors de ces points – écran, batterie et capacité de stockage – les deux modèles offrent la même expérience. Ceux qui choisissent l’iPhone 17 Pro ne perdent donc rien en termes de performances ou de fonctionnalités.

Les précommandes des modèles iPhone 17 Pro ouvrent ce vendredi.