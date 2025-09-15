Disney+ augmente ses prix en France : jusqu’à 15,99 €/mois

Disney+ a annoncé une nouvelle hausse de ses tarifs en France, tout en lançant en parallèle une promotion temporaire très agressive. Depuis hier, la plateforme propose en effet une offre spéciale à partir de 2,99 € par mois pendant trois mois, soit jusqu’à 50 % de réduction. Mais derrière cette opération marketing, les abonnements standards voient leurs prix augmenter.

L’offre « Standard avec pub », qui permet de visionner du contenu en 1080p sur deux appareils simultanément mais avec des interruptions publicitaires, passe de 5,99 € à 6,99 € par mois.

L’abonnement « Standard », qui supprime les publicités et permet le téléchargement hors ligne, grimpe de 9,99 € à 10,99 € mensuels. Enfin, l’offre « Premium », qui donne accès à la 4K avec HDR et Dolby Vision, au son Dolby Atmos et à la lecture sur quatre écrans en simultané, connaît la plus forte hausse. Elle passe de 13,99 € à 15,99 € par mois, soit deux euros supplémentaires.

Ces augmentations concernent uniquement les abonnements mensuels. Les forfaits annuels, eux, restent inchangés pour le moment. L’offre « Standard » reste affichée à 99,90 € par an et l’abonnement « Premium » à 139,90 € par an. Aucune mention n’a été faite d’un éventuel ajustement futur, mais la stabilité de ces formules pourrait inciter les abonnés les plus fidèles à opter pour le paiement annuel afin d’amortir les hausses.

Avec cette révision tarifaire, Disney+ se rapproche encore un peu plus de ses concurrents comme Netflix et Prime Video, qui multiplient eux aussi les ajustements de prix. Le service justifie régulièrement ces augmentations par l’élargissement de son catalogue et les investissements nécessaires à la production de contenus exclusifs. Toutefois, cette stratégie pourrait pousser une partie des utilisateurs à arbitrer entre plusieurs plateformes dans un marché de plus en plus compétitif.