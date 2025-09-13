Les AirPods Pro 3 seront vendus sans câble de recharge

Alors que les AirPods Pro 2 incluaient un câble USB-C dans la boîte, les nouveaux AirPods Pro 3 présentés mardi sont vendus sans câble, comme le confirme le site d’Apple.

Un câble USB-C vendu séparément

La page technique d’Apple précise que le câble USB-C doit être acheté séparément. Aux États-Unis, le câble le moins cher d’Apple est proposé à 19 dollars, mais il est possible d’utiliser pratiquement n’importe quel câble USB-C d’une autre marque.

Recharge sans fil toujours prise en charge

Le boîtier des AirPods Pro 3 peut être rechargé sans fil via MagSafe, Qi ou encore avec un chargeur Apple Watch. Un câble n’est donc pas strictement nécessaire pour les utilisateurs qui privilégient la recharge sans fil.

Pas de chargeur inclus non plus

Comme pour les générations précédentes depuis 2019, aucun adaptateur secteur n’est fourni avec les AirPods Pro 3.

Prix et disponibilité

Aux États-Unis, les AirPods Pro 3 restent proposés au même prix de 249 euros, identique aux AirPods Pro 2. Mais cette absence de câble pourrait générer des ventes additionnelles pour Apple.

Les précommandes sont ouvertes dès maintenant, avec un lancement officiel prévu le vendredi 19 septembre.