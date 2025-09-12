Les iPhone Air et iPhone 17 limités à l’USB 2

Le nouvel iPhone Air est limité aux vitesses de transfert USB 2 et ne prend pas en charge l’USB 3, contrairement aux modèles iPhone 17 Pro. Apple n’a pas non plus mis à jour le port USB de l’iPhone 17, ce qui fait de l’USB 3 une exclusivité des modèles Pro.

Des vitesses de transfert limitées

Avec la compatibilité USB 2, l’iPhone Air et l’iPhone 17 atteignent des vitesses de transfert allant jusqu’à 480 Mb/s. En comparaison, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max supportent des vitesses allant jusqu’à 10 Gb/s, tout comme les iPhone 16 Pro.

Des performances proches de Lightning

480 Mb/s correspond à la même vitesse de transfert que celle offerte par Lightning, ce qui signifie que les iPhone Air et iPhone 17 restent limités aux performances d’une technologie aujourd’hui dépassée.

Une exclusivité réservée aux modèles Pro

Apple n’a apporté aucun changement aux vitesses de transfert USB-C cette année, ce qui déçoit certains utilisateurs, surtout en voyant que l’iPhone Air, pourtant vendu à 1 229 euros, reste limité à l’USB 2.