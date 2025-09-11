Spotify Premium propose enfin le streaming en qualité lossless

Spotify a officiellement lancé le streaming audio lossless pour les abonnés Premium, après plusieurs années de retard. La fonctionnalité, promise dès 2021, est désormais en cours de déploiement dans 50 marchés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et l’Allemagne.

Une option sans surcoût pour les abonnés Premium

Bonne nouvelle pour les utilisateurs : le lossless est inclus sans frais supplémentaires dans l’abonnement Premium existant. C’est un point notable, puisque les premières rumeurs laissaient entendre que Spotify lancerait une formule plus chère dédiée à cette qualité audio.

Cette décision s’explique sans doute par la concurrence. Apple a intégré l’audio lossless sans surcoût dans Apple Music dès 2021, et Amazon Music a rapidement aligné sa stratégie en incluant son offre HD sans augmentation de prix.

Une disponibilité progressive

Les utilisateurs Premium recevront une notification dans l’application lorsque l’option sera disponible et pourront l’activer via les paramètres de qualité multimédia. Un indicateur “Lossless” apparaît également dans la barre de lecture en cours pour confirmer la lecture en haute qualité.

Spotify précise que presque l’intégralité du catalogue sera disponible en lossless, avec un symbole spécifique pour identifier les titres compatibles.

Spécifications techniques et compatibilité

Le service prend en charge des fichiers FLAC 24 bits/44,1 kHz, un niveau légèrement inférieur à celui d’Apple Music, Tidal ou Qobuz, qui montent jusqu’à 24 bits/192 kHz.

La qualité lossless est également affichée dans le sélecteur Connect pour les appareils compatibles. Dès le lancement, des marques comme Sony, Bose, Samsung et Sennheiser sont prises en charge, avec Sonos et Amazon qui devraient suivre le mois prochain.

Un projet attendu depuis longtemps

Le déploiement complet du lossless devrait s’étendre sur les deux prochains mois dans toutes les régions supportées. Les premiers indices d’un projet Spotify HiFi remontent à près de huit ans, lorsque la plateforme avait commencé à tester cette option auprès d’un petit groupe d’utilisateurs.