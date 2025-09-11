L’iPhone 17 Pro disponible en seulement trois couleurs, sans option noire

Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max ne sont proposés qu’en trois coloris, et pour la première fois, aucune version noire n’est disponible.

Trois coloris au lancement

Les nouveaux modèles haut de gamme sont proposés en Argent, Orange Cosmique et Bleu Intense.

L’orange fait son entrée dans la gamme Pro, tandis que le bleu fait son retour après avoir été introduit avec l’iPhone 15 Pro.

Un choix de couleurs réduit

Apple a supprimé les finitions Natural, Desert et Black, ce qui fait de cette année la sélection la plus restreinte depuis l’iPhone XS, qui n’était proposé qu’en Argent, Gris Sidéral et Or.

C’est également la première fois qu’Apple ne propose aucun coloris noir ou gris foncé sur ses iPhone haut de gamme.

Disponibilité

Les précommandes débuteront ce vendredi 12 septembre, avec une disponibilité en magasin et des livraisons à partir du vendredi 19 septembre.