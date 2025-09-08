Le clan Trump ne cesse de s’enrichir grâce à la cryptomonnaie

Le clan Trump vient de réaliser une opération spectaculaire avec le lancement de sa cryptomonnaie WLFI, émise par leur société World Liberty Financial. Dès sa mise en circulation, lundi, la devise numérique a généré un volume d’échanges d’un milliard de dollars en seulement une heure.

Bien que son cours ait rapidement corrigé, la valeur des tokens détenus par la famille dépasse désormais les 5 milliards de dollars, un montant supérieur à celui de son portefeuille immobilier selon le Wall Street Journal.

Cotation

Les jetons du clan Trump restent verrouillés, mais leur cotation sur de grandes plateformes comme Binance et Coinbase leur confère une valeur tangible. Donald Trump et ses enfants détiennent environ un quart de l’offre totale, faisant de WLFI leur actif le plus précieux à ce jour.

Cette réussite s’inscrit dans la continuité d’une stratégie pro-crypto affichée durant la campagne victorieuse de 2024. Les fils de l’ancien président, Donald Jr. et Eric, ont cofondé World Liberty Financial et noué des accords, dont un partenariat de 1,5 milliard de dollars avec la fintech ALT5 Sigma. Parallèlement, la famille a profité du succès du memecoin $TRUMP et lancé l’entreprise American Bitcoin, renforçant encore son ancrage dans l’écosystème.

Mais cet enrichissement fulgurant soulève des interrogations éthiques. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a assoupli la régulation des cryptomonnaies, mis fin à certaines procédures visant des acteurs majeurs du secteur et légalisé les stablecoins. Cette proximité entre décisions politiques et intérêts privés alimente les critiques sur un possible conflit d’intérêts. La Maison-Blanche dément toute collusion, mais l’ascension éclair du WLFI illustre à quel point les frontières entre pouvoir et affaires restent floues dans ce dossier.