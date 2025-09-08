Fenix 8 Pro : Garmin devance Apple avec une montre connectée par satellite

Moins d’une semaine avant la présentation de l’Apple Watch Ultra avec connectivité satellite, Garmin a dévoilé sa propre montre connectée dotée de cette fonctionnalité.

La Fenix 8 Pro, première montre Garmin avec inReach

La Fenix 8 Pro est la première montre connectée de Garmin à intégrer la technologie inReach associée à une connectivité cellulaire. Déjà utilisée sur ses appareils de navigation portables, inReach permet d’envoyer des check-ins de localisation et des messages texte via satellite grâce à l’app Garmin Messenger.

En plus de cela, la montre dispose d’une connexion cellulaire permettant de passer des appels, d’envoyer des messages vocaux de 30 secondes, de partager des liens LiveTrack et de consulter des prévisions météo lorsqu’une connexion LTE est disponible.

La fonction LiveTrack permet à la famille et aux amis de suivre en temps réel la position de l’utilisateur pendant une activité.

Sécurité et assistance d’urgence

En cas d’urgence, la montre peut envoyer un signal SOS au centre Garmin Response via le satellite ou le réseau cellulaire. L’équipe entre alors en contact avec l’utilisateur, ses proches et les équipes de secours pour organiser l’assistance. Garmin affirme avoir déjà géré plus de 17 000 incidents inReach dans plus de 150 pays.

Un écran microLED ultra-lumineux

La Fenix 8 Pro se distingue aussi par son écran microLED de 4 500 nits, présenté par Garmin comme « la montre connectée la plus lumineuse jamais conçue ». Elle dispose également de boutons métalliques étanches, d’un capot de protection du capteur en métal, d’une lampe torche LED et de nombreuses fonctions de suivi santé : ECG, score d’endurance, suivi du sommeil, entraînements quotidiens suggérés, et plus encore.

Tailles, modèles et prix

La Fenix 8 Pro est proposée en deux tailles (47 mm et 51 mm) et deux versions d’écran :

AMOLED : à partir de 1 200 $, avec jusqu’à 27 jours d’autonomie en mode montre connectée.

: à partir de 1 200 $, avec jusqu’à 27 jours d’autonomie en mode montre connectée. microLED (51 mm uniquement) : à partir de 2 000 $, avec jusqu’à 10 jours d’autonomie.

Les nouveaux modèles seront disponibles dès le 8 septembre, soit un jour avant l’événement Apple où sera dévoilée l’Apple Watch Ultra 3.

Garmin vs Apple : la bataille du satellite

L’Apple Watch Ultra 3 est également attendue avec une connectivité satellite intégrée, permettant d’envoyer des SMS et de demander de l’aide sans réseau cellulaire ou Wi-Fi.

Contrairement à Apple, Garmin facture l’accès à son service satellite : les abonnements inReach débutent à 7,99 $ par mois, avec des frais supplémentaires selon les options choisies.