Apple Watch Series 11 : un écran plus lumineux et de nouvelles couleurs ?

La future Apple Watch Series 11 conservera le même design que sa prédécesseure mais bénéficiera d’un écran plus lumineux, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Un rafraîchissement des couleurs et bracelets

Apple prévoit aussi de revoir son offre de coloris et de bracelets pour ce nouveau modèle. Les détails n’ont pas encore été révélés, mais la marque chercherait notamment à corriger les problèmes d’écaillage signalés sur la couleur Jet Black introduite avec la Series 10.

Une mise à jour plus modeste

La Series 11 s’annonce comme une évolution plus discrète que la Series 10, qui avait été considérée en interne comme un redesign complet, malgré une apparence proche des générations précédentes.

Nouvelles puces et connectivité 5G RedCap

Au-delà de l’écran, la montre devrait intégrer un modem MediaTek compatible 5G RedCap, une technologie allégée spécialement conçue pour les objets connectés, ainsi qu’une puce S11.

Des rumeurs évoquent aussi l’arrivée du suivi de la pression artérielle pour détecter l’hypertension, mais Gurman estime que la fonctionnalité ne serait pas encore prête pour le lancement.

Présentation et lancement

Apple devrait dévoiler la Watch Series 11 lors de son événement “Awe dropping” de ce mardi 9 septembre. Les précommandes pourraient débuter le 12 septembre, avec une sortie prévue le 19 septembre.