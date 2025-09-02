Windows 11 : Microsoft dément avoir endommagé votre SSD avec une mise à jour

Depuis plusieurs semaines, des messages sur les réseaux sociaux attribuent aux mises à jour KB5063878 et KB5062660 de Windows 11 des pannes de SSD équipés de contrôleurs Phison.

Ces rumeurs, largement relayées par certains influenceurs sur YouTube et TikTok, parlent de corruptions de données et de disques qui disparaissent purement et simplement du système. Pourtant, à ce jour, ni Microsoft ni Phison n’ont confirmé le moindre lien entre ces mises à jour et les défaillances signalées.

Phison a indiqué avoir été informé des premiers cas le 18 août avant de lancer une enquête interne. Après plus de 4 500 heures de tests et 2 200 cycles sur différents SSD, aucune anomalie n’a été constatée. L’entreprise précise que ni ses partenaires ni ses clients n’ont remonté de problème similaire.

Aucune hausse inhabituelle des défaillances

Microsoft a réagi dans la foulée, expliquant qu’aucun élément ne permettait d’établir un lien entre sa mise à jour de sécurité d’août 2025 et les pannes évoquées en ligne.

Les données télémétriques comme les vérifications internes n’ont montré aucune hausse inhabituelle des défaillances de SSD ou de corruptions de fichiers après l’installation de Windows 11 version 24H2. Redmond rappelle qu’il travaille en étroite collaboration avec les fabricants de matériel afin de surveiller et d’analyser tout incident suspect.

À l’origine de cette polémique, un utilisateur japonais sur X (ex-Twitter) aurait été le premier à suggérer un lien entre la mise à jour et des SSD défaillants. Quelques témoignages isolés ont ensuite alimenté la rumeur, sans qu’un schéma précis ne se dégage. Une explication plus crédible pourrait être l’existence d’un lot défectueux de disques, ce qui expliquerait des cas isolés sans rapport direct avec Windows.

Pour l’instant, rien ne laisse penser que la mise à jour d’août soit dangereuse pour les SSD. Microsoft affirme maintenir une surveillance active et encourage les utilisateurs à installer les correctifs sans inquiétude majeure, tout en continuant à signaler tout problème rencontré.