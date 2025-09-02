Microsoft licencie 10 % de ses employés en France

Microsoft est en train de réduire ses effectifs à l’échelle mondiale et la France n’échappe pas à cette vague de licenciements.

Près de 10 % des salariés de la filiale française, soit environ 200 personnes, sont concernés. Ces suppressions de postes s’inscrivent dans un plan global qui a déjà vu partir 6 000 employés en mai puis 9 000 en juillet, soit environ 6 % des effectifs mondiaux.

En France, l’entreprise a choisi de recourir à une rupture conventionnelle collective plutôt qu’à un licenciement sec. Ce dispositif permet de privilégier la mobilité interne et les départs volontaires, tout en offrant aux salariés concernés des conditions jugées plus protectrices.

Plan de départ

Les discussions avec les représentants du personnel ont débuté en juin et les employés intéressés disposent jusqu’à fin octobre pour se porter candidats au plan de départ.

La majorité des collaborateurs de Microsoft France travaillent au siège d’Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, tandis que le reste est réparti dans différentes agences à travers le pays. Cette réorganisation touche donc l’ensemble du territoire, même si le siège concentre la plus grande partie des suppressions.

La direction française a confirmé cette révision à la baisse des effectifs. Elle explique vouloir adapter son organisation aux perspectives stratégiques et commerciales, améliorer l’efficacité opérationnelle et préparer l’entreprise à soutenir sa croissance sur le long terme.

Ces ajustements s’inscrivent dans un contexte mondial où les grands acteurs de la tech cherchent à rationaliser leurs coûts après des années de forte expansion, mais aussi face à des évolutions rapides du marché et des priorités d’investissement, notamment dans l’intelligence artificielle et le cloud.

Pour les salariés, l’échéance d’octobre sera décisive afin de savoir combien opteront pour un départ volontaire et comment Microsoft France redessinera son organisation après cette réduction significative de ses effectifs.