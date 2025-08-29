Spotify prévient qu’il y aura encore des hausses de prix

Spotify prépare de nouvelles augmentations de prix pour ses abonnés, tout en promettant d’enrichir son offre avec des fonctionnalités inédites. Alex Norström, co-président et directeur des opérations commerciales, a expliqué au Financial Times que ces ajustements tarifaires font désormais partie intégrante de la stratégie de l’entreprise, qui vise à atteindre le cap symbolique d’un milliard d’utilisateurs.

Après une longue période de stabilité, la plateforme a amorcé des hausses de prix il y a deux ans, une décision qui a contribué à dégager son premier bénéfice annuel en 2024, grâce à une combinaison de tarifs plus élevés et de réductions de coûts.

Des innovations

Début août, Spotify a confirmé que de nouveaux ajustements toucheraient certains marchés dès septembre, ce qui a aussitôt entraîné une hausse de près de 10 % de son action en Bourse.

Alex Norström a insisté sur le fait que ces augmentations s’accompagneront d’innovations destinées à améliorer l’expérience utilisateur, rappelant que « le consommateur doit gagner » et que les conversions vers le service Premium restent solides. Aujourd’hui, Spotify revendique 276 millions d’abonnés payants, soit une progression de 12 % sur un an, et 696 millions d’utilisateurs actifs mensuels, en hausse de 11 % par rapport à l’année précédente.

Si la société a affiché une perte nette au deuxième trimestre 2025, ses dirigeants restent confiants. Norström souligne que seuls « plus de 3 % de la population mondiale » sont abonnés à Spotify, ce qui laisse selon lui un « immense potentiel » de croissance. L’objectif du milliard d’utilisateurs n’est donc pas jugé hors de portée.

Pour y parvenir, la plateforme mise sur de nouvelles fonctionnalités destinées à renforcer la fidélité et l’« adhérence » des abonnés, même si les détails n’ont pas encore été dévoilés. En combinant ajustements tarifaires et innovations, Spotify espère consolider sa place de leader face à une concurrence toujours plus vive dans le streaming musical.