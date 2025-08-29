Apple annonce sa keynote du 9 septembre : « Awe Dropping »

Apple tiendra sa keynote annuelle consacrée à l’iPhone le mardi 9 septembre sur son campus de l’Apple Park à Cupertino, en Californie. La keynote débutera à 10h00 (heure locale), avec la présence de médias sélectionnés invités sur place.

Lancement de la gamme iPhone 17

Lors de cette keynote, Apple présentera la nouvelle gamme iPhone 17, qui comprendra un tout nouveau modèle ultra-fin : l’iPhone 17 Air. Cette gamme se composera donc de l’iPhone 17, de l’iPhone 17 Air, de l’iPhone 17 Pro et de l’iPhone 17 Pro Max.

Les iPhone 17 Pro devraient bénéficier d’un nouveau design plus robuste, avec un châssis en aluminium et un module photo arrière redessiné en forme de barre. Tous les modèles de la gamme seront équipés des puces A19 ou A19 Pro, et la technologie ProMotion pourrait devenir standard.

L’iPhone 17 Air, qui remplacera la version Plus, sera le plus fin et le plus léger des iPhone jamais conçus. Il devrait intégrer un écran de 6,6 pouces, le modem Apple C1 et un appareil photo arrière à objectif unique.

Nouvelles Apple Watch et accessoires

Apple profitera aussi de l’événement pour dévoiler :

l’ Apple Watch Series 11 ,

, l’ Apple Watch Ultra 3 ,

, l’Apple Watch SE 3, marquant la première fois en trois ans que les trois modèles sont mis à jour simultanément.

D’autres nouveautés possibles incluent les AirPods Pro 3 avec un design revu, un nouveau HomePod mini, et une Apple TV 4K mise à jour.

OS et diffusion de l’événement

Apple annoncera également les dates de sortie d’iOS 26, d’iPadOS 26, de macOS Tahoe, ainsi que des autres mises à jour logicielles attendues. La keynote sera diffusée en direct sur le site d’Apple, sur YouTube et via l’app Apple TV.