Samsung commercialiserait son casque XR haut de gamme en octobre

Samsung s’apprête à dévoiler un rival direct de l’Apple Vision Pro. Selon plusieurs sources, le constructeur présentera officiellement Project Moohan, son casque de réalité mixte sous Android XR, lors de l’événement Unpacked du 29 septembre en Corée du Sud.

La commercialisation locale débuterait le 13 octobre, tandis que le calendrier du lancement mondial reste encore flou.

Entre 1 800 et 2 900 dollars

Côté prix, Road to VR évoque une fourchette comprise entre 1 800 et 2 900 dollars. Un tarif certes inférieur aux 4 000 euros du Vision Pro, mais qui maintient le Moohan dans la catégorie premium et prosumer.

La fiche technique s’annonce solide : puce Snapdragon XR2+ Gen 2, écrans micro-OLED haute résolution signés Sony, lentilles pancake, ajustement automatique de l’IPD, suivi des yeux et des mains, et compatibilité avec des contrôleurs VR. Samsung miserait toutefois sur une production limitée à environ 100 000 unités en 2025, confirmant le positionnement du casque comme vitrine technologique plus que produit grand public.

Le Project Moohan apparaît ainsi comme une étape intermédiaire dans la stratégie XR de Samsung, qui viserait à terme des lunettes connectées plus légères et adaptées à un usage quotidien.