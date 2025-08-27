iPhone 17 Pro : le tiroir SIM toujours présent dans certains pays ?

Les modèles iPhone 17 Pro pourraient conserver un tiroir pour carte SIM physique dans certains pays, selon des images partagées par le leaker Majin Bu et sur Naver.

Tiroir SIM d’iPhone 16

Apple n’a pas encore totalement abandonné le tiroir SIM

Un rapport de The Information indiquait qu’Apple prévoyait de supprimer le tiroir SIM dans davantage de pays dès cette année. Le rapport ne précisait pas quelles régions étaient concernées, mais il semble que la Chine pourrait ne pas être touchée.

Aux États-Unis, les iPhone 14 à iPhone 16 sont exclusivement eSIM et ne disposent plus de tiroir SIM. En revanche, dans le reste du monde, tous les modèles sortis jusqu’ici conservent encore ce logement.

L’iPhone 17 Air sans tiroir SIM

L’iPhone 17 Air, avec son design ultra-fin, devrait logiquement être livré sans tiroir SIM dans la majorité des pays, voire dans tous.

Les avantages de l’eSIM

Depuis l’iPhone 14, Apple met en avant les atouts de l’eSIM :

plus de sécurité, car elle ne peut pas être retirée en cas de perte ou de vol,

en cas de perte ou de vol, gestion de jusqu’à huit eSIMs simultanément, facilitant l’usage à l’étranger sans avoir à transporter ou échanger de cartes physiques.

Apple maintient par ailleurs une liste officielle des opérateurs mondiaux compatibles eSIM dans un document de support disponible sur son site.