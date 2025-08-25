Donald Trump prolonge indéfiniment la date limite d’interdiction de TikTok

Donald Trump a annoncé qu’il continuerait à prolonger les délais imposés à TikTok et sa maison-mère chinoise ByteDance, reportant ainsi l’échéance d’une éventuelle interdiction du réseau social aux États-Unis.

Alors que le Congrès avait voté une loi exigeant la cession de la participation majoritaire de ByteDance pour éviter le bannissement de l’application, le président a déjà accordé trois reports depuis le début de son second mandat. Le prochain est fixé au 17 septembre.

Usage personnel

Interrogé par les journalistes, Trump a affirmé qu’il surveillait les préoccupations de sécurité nationale, tout en précisant qu’il existait des acheteurs américains potentiels et que le gouvernement accordait plus de temps « jusqu’à ce que la complexité des choses s’arrange ». Ses propos marquent un contraste avec le ton dur employé par l’administration et le Congrès ces dernières années.

La première prolongation était intervenue dès son retour au pouvoir, le 20 janvier, lorsque l’interdiction avait brièvement rendu la plateforme inaccessible. En avril, une seconde extension avait été décidée dans l’espoir d’un accord pour créer une entité américaine distincte, projet qui a échoué après le retrait de Pékin en réaction aux nouvelles taxes douanières de Washington.

Le président s’est montré beaucoup plus conciliant à l’égard de TikTok, allant même jusqu’à souligner son usage personnel et celui de ses enfants.

Il a rappelé avoir utilisé l’application durant sa campagne électorale et s’est dit favorable à son maintien, relevant l’attrait de la plateforme auprès de la jeunesse américaine. La Maison Blanche a d’ailleurs ouvert cette semaine son propre compte TikTok, un signal politique fort.

À mesure que les reports s’accumulent, une interdiction pure et simple apparaît de moins en moins probable. Si certains critiquent l’usage répété de décrets exécutifs pour maintenir l’application en activité, la mesure n’a pour l’instant suscité aucun recours judiciaire, contrairement à d’autres décisions controversées de l’administration Trump.