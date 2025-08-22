Hollow Knight: Silksong prend enfin date sur consoles et PC

L’attente touche enfin à sa fin : Hollow Knight: Silksong sortira officiellement le 4 septembre 2025 sur PC, Xbox Series, PS5, Nintendo Switch, et sera disponible dès le premier jour dans le Game Pass.

Team Cherry a accompagné l’annonce d’un nouveau trailer somptueux, confirmant que la magie opère toujours. Le gameplay s’annonce aussi nerveux, exigeant et précis que dans le premier opus, sublimé par une direction artistique qui conserve toute sa force d’envoûtement et son identité unique.

La sortie de Silksong précédera de peu l’arrivée des nouvelles consoles portables d’Asus et Xbox, alors que certains laissaient entendre une fenêtre de lancement coordonnée.

Game Pass

Si ce décalage peut surprendre, la présence du titre dans le Game Pass constitue un atout considérable pour les joueurs Xbox et PC, qui pourront plonger directement dans l’aventure sans coût supplémentaire.

Le trailer met en avant l’héroïne Hornet, au cœur de combats intenses et fluides, toujours accompagnés d’un level design vertical et labyrinthique qui promet d’élargir les possibilités d’exploration.

La variété des environnements, des créatures et des boss renforce la sensation d’un univers riche et brutal, conçu pour récompenser la persévérance des joueurs. Comme pour Hollow Knight, la bande-son semble jouer un rôle essentiel dans l’immersion, soulignant chaque moment de tension ou d’émerveillement.

Cerise sur le gâteau, Team Cherry a confirmé que du contenu additionnel est déjà en préparation, laissant espérer une longévité similaire à celle du premier opus, qui avait su fédérer une communauté passionnée autour de ses extensions et mises à jour.

Après des années d’attente et de rumeurs, Silksong est enfin une réalité imminente. Tout laisse penser qu’il pourrait s’imposer comme l’un des plus grands événements vidéoludiques de 2025, à la fois pour les fans de la première heure et pour les nouveaux venus qui découvriront cet univers grâce au Game Pass.