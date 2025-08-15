Un nouveau MacBook 12,9 pouces pourrait sortir cette année, dès 599 $

Un nouveau MacBook plus abordable pourrait être lancé dès cette année avec un prix de départ de 599 $, selon un nouveau rapport asiatique.

Un projet de MacBook à bas prix pour concurrencer les Chromebooks

Fin juin, l’analyste Ming-Chi Kuo avait révélé qu’Apple travaillait sur un ordinateur portable 13 pouces plus abordable pour concurrencer les Chromebooks et stimuler les ventes de MacBook. Il serait équipé de la puce A18 Pro, apparue avec l’iPhone 16 Pro, ce qui en ferait le premier Mac doté d’une puce d’iPhone. Jusqu’ici, tous les Mac Apple silicon utilisaient des puces de la série M, plus puissantes et compatibles avec un plus grand nombre d’écrans externes.

Un prix agressif et un écran légèrement plus petit

Le rapport de DigiTimes confirme la prévision de Kuo et avance un tarif compris entre 599 $ et 699 $. Le MacBook Air 13 pouces actuel commence à 999 $ (ou 899 $ avec la remise étudiante Apple). Ce nouveau modèle adopterait un écran 12,9 pouces, légèrement plus petit que les 13,6 pouces du MacBook Air.

Une production possible dès la fin de l’année

Selon DigiTimes, certains composants devraient entrer en production de masse avant la fin du troisième trimestre 2025, permettant l’assemblage final dès le quatrième trimestre dans les usines de Quanta. La commercialisation pourrait donc intervenir fin 2025 ou début 2026, comme l’avait anticipé Kuo.

Des volumes de vente prometteurs

Les prévisions annoncent 5 à 7 millions d’unités par an, ce qui pourrait augmenter de 30 à 40 % le volume total de ventes de MacBook, actuellement autour de 17 à 18 millions d’unités.

Un design fin, léger et coloré

Ce MacBook adopterait un design ultra-fin et léger, et serait disponible en argent, bleu, rose et jaune. L’absence de prise en charge Thunderbolt, due à la puce A18 Pro, limiterait la connectivité à des ports USB-C standards, mais cela ne devrait pas rebuter les clients cherchant le Mac le plus abordable.