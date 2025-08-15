Apple Watch Series 11 : sortie le mois prochain avec ces nouveautés

Dans environ un mois, Apple devrait dévoiler l’Apple Watch Series 11 lors de son événement de septembre. Après les améliorations d’écran l’an dernier, cette génération pourrait introduire de nouvelles fonctions santé. Voici un résumé des principales rumeurs.

Puce S11 plus rapide

Apple prévoirait une nouvelle puce S11, plus compacte et plus efficace. Elle pourrait améliorer les performances, optimiser l’autonomie et libérer de l’espace interne pour une batterie plus grande ou d’autres composants.

Nouveau modem avec 5G RedCap

La Series 11 pourrait adopter un modem MediaTek compatible 5G RedCap, une norme conçue pour les objets connectés qui n’ont pas besoin des vitesses complètes de la 5G, mais offrant une meilleure connectivité que la LTE actuelle.

Alertes de tension artérielle

Apple travaille sur une fonction de surveillance de la tension artérielle. Si elle est prête à temps, elle ne donnera pas de mesures précises, mais détectera l’hypertension sur la durée et enverra une alerte. Les utilisateurs pourront ensuite transmettre ces données à un professionnel de santé pour un suivi plus poussé.

Nouveautés de watchOS 26

La Series 11 fonctionnera sous watchOS 26, actuellement en bêta. Parmi les nouveautés :

Workout Buddy , un assistant sportif utilisant Apple Intelligence et une voix issue de vrais coachs Apple Fitness+ pour motiver l’utilisateur

, un assistant sportif utilisant et une voix issue de vrais coachs Apple Fitness+ pour motiver l’utilisateur Un design Liquid Glass harmonisé avec iOS 26

harmonisé avec iOS 26 Un Smart Stack amélioré, un Centre de contrôle repensé, de nouveaux gestes et autres optimisations

Fonction score de sommeil

Des indices dans le code d’iOS 26 suggèrent l’arrivée d’un score de sommeil. Cette fonctionnalité pourrait estimer la qualité de vos performances quotidiennes en fonction de la nuit précédente, en tenant compte de plusieurs indicateurs de santé. Elle pourrait être exclusive aux modèles 2025.

10e anniversaire de l’Apple Watch

L’année 2025 marque les 10 ans de l’Apple Watch. Bien qu’un modèle anniversaire avec design repensé ait été évoqué par le passé, rien ne laisse penser à un changement majeur des bracelets pour la Series 11. Apple pourrait toutefois marquer l’occasion d’une autre manière.

Suivi de l’oxygène dans le sang

La mesure de l’oxygène sanguin reste indisponible sur les Apple Watch vendues aux États-Unis, et il n’y a aucun signe de son retour avec la Series 11.