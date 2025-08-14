L’iPhone 17 Pro disponible le mois prochain avec ces 12 nouveautés

Le mois d’août marque le compte à rebours : la gamme iPhone 17 devrait être dévoilée dans un mois. Bien qu’Apple n’ait pas encore officialisé la date, l’événement pourrait avoir lieu le mardi 9 septembre.

Voici le récapitulatif d’août 2025 des rumeurs concernant l’iPhone 17 Pro et ses principales nouveautés.

Châssis en aluminium

Les modèles Pro passeraient à un châssis en aluminium, alors que les iPhone 15 Pro et 16 Pro utilisent le titane, et que les iPhone X à 14 Pro avaient un cadre en acier inoxydable. L’arrière combinerait aluminium et verre.

Bloc photo rectangulaire

Un large bloc photo rectangulaire remplacerait le module actuel sur les modèles Pro.

Écran anti-reflet

Une option d’écran anti-reflet avec finition mate serait proposée, potentiellement similaire au verre nano-texturé des iMac, MacBook Pro et iPad Pro.

Dynamic Island repensée

Tous les iPhone 17 pourraient bénéficier d’une nouvelle interface Dynamic Island, qui serait également plus compacte.

Nouvelle couleur cuivre/orange

Les modèles Pro accueilleraient une nouvelle teinte cuivrée en plus du bleu foncé.

Autonomie améliorée

L’iPhone 17 Pro Max aurait un design légèrement plus épais, permettant une batterie de plus de 5 000 mAh.

Puce A19 Pro

Les Pro intégreraient la puce A19 Pro, gravée en 3 nm de troisième génération par TSMC, avec de meilleures performances et une efficacité énergétique accrue.

12 Go de RAM

Les modèles Pro, et même l’iPhone 17 Air, passeraient à 12 Go de RAM, contre 8 Go actuellement, pour améliorer Apple Intelligence et le multitâche.

Appareil photo avant 24 Mpx

Toute la gamme 17 aurait un capteur frontal de 24 Mpx, contre 12 Mpx sur les iPhone 16.

Téléobjectif 48 Mpx avec zoom optique 8×

Les Pro intégreraient un téléobjectif de 48 Mpx avec zoom optique 5× et 8× grâce à un objectif mobile.

Enregistrement vidéo double

Les modèles Pro pourraient filmer simultanément avec la caméra avant et arrière directement dans l’appareil photo.

Système de refroidissement à chambre à vapeur

Toute la gamme bénéficierait d’améliorations de dissipation thermique, avec une chambre à vapeur spécifiquement sur les Pro.