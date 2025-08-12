Xbox annule le projet Contraband

Annoncé en 2021 comme un jeu coopératif ambitieux, Contraband semblait encore en vie il y a peu, notamment grâce à une offre d’emploi publiée par Avalanche Studios.

Pourtant, selon Stephen Totilo de Game File, Microsoft aurait demandé au studio de suspendre le développement. Jason Schreier de Bloomberg va plus loin en affirmant que le projet aurait été purement annulé.

40 jeux en développement

Les deux versions paraissent plausibles, d’autant que Totilo précise qu’aucune suppression de postes n’est prévue chez Avalanche, ce qui pourrait indiquer une réaffectation des équipes plutôt qu’un abandon brutal.

Le timing de cette révélation laisse penser que la décision est récente, survenue peu après la diffusion de l’annonce d’embauche. L’absence totale de gameplay montré depuis l’annonce officielle n’a pas arrangé la perception autour du projet.

Et même si Matt Booty rappelle que 40 jeux sont actuellement en développement au sein de la trentaine de studios Xbox, cette annulation — après celles d’Everwild chez Rare et du reboot de Perfect Dark — ajoute un nouveau coup d’arrêt dans la communication de Microsoft.

Il faut toutefois reconnaître que, malgré ces revers, Xbox a livré davantage de jeux first party au cours des deux dernières années que son rival PlayStation.

Reste que la stratégie de communication et la visibilité des projets en cours apparaissent comme des points faibles. L’annulation ou la suspension de Contraband illustre les difficultés de maintenir l’élan autour de certaines licences annoncées avec fracas mais jamais concrétisées.