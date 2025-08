Apple TV 2025 : quelles sont les nouveautés attendues ?

Apple prépare actuellement une version mise à jour de l‘Apple TV, et selon les rumeurs, elle pourrait être présentée avant la fin de l’année. Voici un récapitulatif des principales nouveautés attendues pour ce nouveau modèle.

Une nouvelle puce série A pour des performances améliorées

La future génération d’Apple TV devrait embarquer une puce série A plus récente. Apple pourrait intégrer la puce A17 Pro (génération précédente), les puces actuelles A18, ou même les puces A19 prévues avec la gamme iPhone 17. Quelle que soit la puce choisie, l’Apple TV sera capable de gérer des jeux vidéo de qualité console grâce à des performances CPU et GPU nettement améliorées.

Une puce Wi-Fi conçue par Apple

Apple développe sa propre puce de communication, combinant Bluetooth et Wi-Fi, afin de réduire sa dépendance envers Broadcom. Cette puce pourrait intégrer la norme Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7, exploitant ainsi la bande 6 GHz. Cela promet des vitesses Wi-Fi plus rapides et une latence réduite.

Une caméra intégrée ?

Bien qu’il s’agisse encore d’une hypothèse incertaine, certaines rumeurs antérieures évoquaient la possibilité d’une caméra frontale intégrée à l’Apple TV, principalement pour les appels FaceTime. Actuellement, un iPhone connecté est nécessaire pour passer des appels FaceTime sur Apple TV. Avec une caméra intégrée, cela ne serait plus nécessaire, et cela pourrait également permettre le contrôle par gestes.

tvOS 26 avec un nouveau design

La prochaine Apple TV fonctionnera sous tvOS 26, la dernière version du système actuellement en bêta chez Apple. tvOS 26 propose le nouveau design Liquid Glass, des améliorations de l’interface de l’application Apple TV, une sélection plus facile des profils utilisateurs lors des connexions, des sous-titres en direct pour FaceTime, ainsi que de nouveaux économiseurs d’écran aériens. On retrouvera également la possibilité d’utiliser un iPhone comme microphone pour la fonction karaoké Apple Music Sing.

Vers une baisse de prix ?

Apple pourrait également réduire le prix de l’Apple TV nouvelle génération. L’analyste Ming-Chi Kuo avance que la firme vise un prix autour de 100 dollars. L’intégration des puces les plus récentes pourrait toutefois compliquer l’atteinte de ce prix sur le modèle phare, mais une version d’entrée de gamme plus abordable pourrait être proposée.

La nouvelle Apple TV pourrait être annoncée dès septembre lors de l’événement consacré à l’iPhone, mais Apple pourrait également attendre un second événement en octobre ou novembre pour sa présentation officielle.