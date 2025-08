F1 : Le Film d’Apple dépasse les 500 millions de dollars au box-office

Le film F1: The Movie a franchi un cap symbolique pour Apple, en dépassant les 500 millions de dollars de recettes mondiales. Il devient ainsi le plus grand succès en salles de l’histoire d’Apple et marque une étape importante pour Apple TV+.

Un record historique pour Apple au cinéma

Selon les données de Comscore relayées par CNBC, le film a atteint 509 millions de dollars de ventes de billets à la fin du mois de juillet. Ce chiffre fait tomber le précédent record détenu par Napoleon, le drame historique de Ridley Scott sorti en 2023, qui avait généré 221 millions de dollars dans le monde.

Un succès largement supérieur aux autres films Apple

F1 : Le Film a aussi largement surpassé les autres projets cinématographiques d’Apple comme :

Killers of the Flower Moon (158 millions de dollars)

Argylle (96 millions de dollars)

Fly Me to the Moon (42 millions de dollars)

Avec ces performances, Apple pourrait rentabiliser l’intégralité de son investissement rien qu’avec l’exploitation en salles.

Un carton mondial dans plus de 80 pays

Le film avait franchi la barre des 400 millions de dollars à la mi-juillet. Distribué dans plus de 80 pays, F1 a su maintenir une fréquentation soutenue même en semaine, ce qui a contribué à son succès durable.

Avec 509 millions de dollars de recettes, F1: The Movie dépasse même le film Superman (502 millions de dollars), devenant l’un des plus gros succès de l’été au box-office mondial.

Une arrivée prochaine sur Apple TV+

Après sa sortie en salles, F1 : Le Film devrait être disponible sur Apple TV+ d’ici la fin de l’année. Apple aurait également remporté l’appel d’offres pour diffuser les courses de Formule 1 en streaming, ce qui renforcerait encore sa présence dans le monde du sport et du divertissement.