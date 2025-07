Apple poursuit Jon Prosser pour les fuites liées à iOS 26

Plus tôt cette année, le YouTuber Jon Prosser a publié plusieurs vidéos montrant ce qu’il présentait comme des rendus reconstitués d’une version d’iOS alors supposée être iOS 19, mais qui s’est finalement révélée être iOS 26, dévoilée en juin lors de la WWDC.

Des vidéos très proches de la réalité

Dès janvier, Jon Prosser dévoilait une refonte de l’app Appareil photo, avec une interface simplifiée pour basculer entre les modes photo et vidéo. En mars, dans un épisode de son podcast Genius Bar, il montrait une nouvelle version de l’app Messages, dotée de boutons de navigation arrondis en haut de l’écran et d’un clavier aux coins incurvés.

En avril, il publiait une vidéo offrant un aperçu plus complet du design Liquid Glass, qui a effectivement été introduit avec iOS 26 : éléments d’interface plus ronds, effet translucide, barres d’onglets en forme de pilule en bas de certaines apps Apple, et plus encore.

Même si la version finale de l’appareil photo diffère légèrement de ce qu’il avait présenté, l’essentiel des fuites s’est avéré assez fidèle. Et Apple n’a visiblement pas apprécié.

Une plainte pour vol de secrets industriels

Apple a déposé plainte (lien Scribd) contre Jon Prosser et Michael Ramacciotti pour appropriation illicite de secrets industriels.

Dans sa plainte, Apple détaille ce qu’elle considère comme un scénario coordonné entre Prosser, Ramacciotti et Ethan Lipnik, un employé Apple détenteur d’un iPhone de développement. Apple affirme que les deux hommes ont obtenu le code de déverrouillage de Lipnik, puis ont utilisé la géolocalisation pour savoir quand il s’absenterait de chez lui.

Ramacciotti aurait alors accédé à l’iPhone, effectué un appel FaceTime à Prosser, et montré l’interface de iOS 26 en direct. Prosser aurait ensuite enregistré l’appel grâce à un outil de capture d’écran, puis s’en serait servi pour produire les rendus présentés dans ses vidéos.

Un iPhone rempli d’informations sensibles

Apple précise que l’iPhone de Lipnik contenait une grande quantité de données confidentielles non encore rendues publiques. À ce stade, l’entreprise dit ignorer l’étendue des informations actuellement détenues par Prosser et Ramacciotti.

Apple demande une injonction et des dommages et intérêts

Pour protéger ses secrets industriels, Apple sollicite une injonction interdisant toute nouvelle diffusion d’informations confidentielles, et réclame également des dommages et intérêts pour les préjudices subis.

Quant à Ethan Lipnik, son contrat a été résilié, après qu’Apple a découvert la violation grâce à un email anonyme. Celui-ci faisait référence à l’appartement de Lipnik visible dans la vidéo FaceTime enregistrée. Ce dernier n’avait pas alerté Apple malgré l’incident.