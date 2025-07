iPhone 17 : le coloris Bleu ciel finalement réservé au modèle Air plutôt qu’au Pro ?

Les rumeurs autour des couleurs de l’iPhone 17 continuent de circuler. Selon le leaker Majin Bu, Apple envisagerait d’étendre la nouvelle finition Bleu Ciel du MacBook Air à l’iPhone 17 Air, attendu plus tard cette année.

Un changement de stratégie pour la couleur Bleu Ciel

Majin Bu avait initialement affirmé que les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max seraient proposés en Bleu Ciel. Il indique désormais qu’Apple aurait finalement choisi de réserver cette couleur à l’iPhone 17 Air, connu pour son design ultra-fin.

Les iPhone 17 Pro pourraient avoir un bleu plus sombre

D’après une autre rumeur, les iPhone 17 Pro pourraient tout de même bénéficier d’une teinte bleue plus sombre. Une image supposée des couvercles d’objectifs d’appareil photo des modèles Pro suggère qu’Apple pourrait réintroduire la couleur Titane Bleu, déjà utilisée pour les iPhone 15 Pro, mais absente des iPhone 16 Pro.

Rappel des coloris actuels et futurs

Les iPhone 16 Pro sont disponibles en quatre couleurs : Titane Désert, Titane Naturel, Titane Blanc et Titane Noir.

Concernant l’iPhone 17 Air, Majin Bu indique que les autres coloris probables seraient Noir, Argent et Or, en plus du Bleu Ciel.

Fiabilité des informations

Leaker bien connu, Majin Bu a récemment vu juste en affirmant qu’iPadOS 26 ajouterait une barre de menu inspirée de macOS sur iPad. En revanche, il s’était trompé sur l’arrivée du Stage Manager de l’iPad sur iOS 26, ce qui invite à prendre cette nouvelle rumeur avec prudence.