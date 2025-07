Voilà une annonce qui risque de faire grand bruit dans le contexte actuel de régulation des intelligences artificielles : Elon Musk a dévoilé sur X le lancement imminent de Baby Grok, une version simplifiée et présentée comme adaptée aux enfants du chatbot Grok, développé par sa société xAI.

Ce nouvel outil entend offrir une expérience éducative et « sûre » pour les plus jeunes, avec des interactions censées répondre à leurs besoins d’apprentissage. Musk précise que Baby Grok n’a aucun lien avec le jeton crypto éponyme (BABYGROK) existant sur la blockchain Ethereum.

Polémiques

L’annonce arrive alors que les précédentes versions de Grok ont été entourées de nombreuses polémiques, jetant un doute sur la pertinence d’un tel produit destiné à un public enfantin. Le lancement intervient dans la foulée de Grok 4, une version plus puissante du chatbot, que Musk présente comme capable de « découvrir de nouvelles technologies » d’ici la fin de l’année.

Or, Grok a déjà suscité de vives critiques pour avoir généré des contenus problématiques, notamment à caractère antisémite, ou encore pour son mode « Ani », version flirt et waifu de l’IA, jugée inappropriée, surtout dans un cadre éducatif.

Dans ce contexte troublé, Baby Grok apparaît autant comme une tentative de repositionnement que comme un geste de communication stratégique. Les réactions ne se sont pas fait attendre, plusieurs spécialistes de l’enfance et de l’éducation exprimant leurs doutes sur la capacité de l’entreprise à garantir un encadrement réellement adapté aux jeunes utilisateurs.

Le moment choisi pour cette annonce, en pleine intensification des débats sur la régulation des IA, interroge également. Si l’ambition est d’élargir l’usage de l’IA aux plus petits, la prudence reste de mise, et les garanties concrètes sur la sécurité et la fiabilité du système seront scrutées de très près.