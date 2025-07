Netflix dévoile les séries et films les plus regardés en 2025

Netflix a dévoilé les séries et films les plus regardés sur sa plateforme durant le premier semestre de 2025, révélant un équilibre entre nouveautés et succès passés.

La liste comprend dix titres pour chaque catégorie, mettant en lumière les contenus qui ont capté l’attention des abonnés au cours des six premiers mois de l’année.

Fait notable, près de la moitié des heures de visionnage des productions originales de Netflix proviennent de titres sortis en 2023 ou avant, preuve de la longévité de certaines œuvres dans les habitudes des spectateurs.

Classiques

Parmi les séries les plus regardées figurent des classiques du catalogue, comme Orange Is the New Black, Ozark et La Casa de Papel, qui continuent d’engranger des audiences impressionnantes, dépassant chacune les 100 millions d’heures visionnées sur la période. Côté cinéma, ce sont également d’anciens succès qui tirent leur épingle du jeu.

Les films Red Notice, Leo et C’est nous les héros ont chacun dépassé les 20 millions de visionnages, confirmant leur statut de valeurs sûres auprès du public.

Back in Action : 165 millions de vues

À bout : 103 millions de vues

Demain est un autre jour : 96 millions de vues

Exterritorial : 88 millions de vues

Ravage : 87 millions de vues

Comme des bêtes 2 : 75 millions de vues

The Electric State : 74 millions de vues

Contre-attaque : 71 millions de vues

Ad vitam : 70 millions de vues

Moi, moche et méchant 4 : 70 millions de vues

Et le top 10 pour les séries :