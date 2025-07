Netflix admet avoir utilisé de l’IA générative pour l’une de ses séries

L’intelligence artificielle générative s’impose progressivement comme un atout majeur dans l’industrie audiovisuelle, non seulement pour optimiser les coûts, mais surtout pour stimuler la créativité, selon Ted Sarandos, co-patron de Netflix.

Lors de l’appel aux analystes suivant la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre 2025, Sarandos a insisté sur le potentiel de l’IA générative pour accompagner les équipes de production. Il affirme que ces technologies ne visent pas à remplacer les professionnels, mais à leur offrir de meilleurs outils pour créer.

L’exemple de L’Éternaute

L’IA peut déjà intervenir dans des étapes clés de la production, telles que la prévisualisation de scènes, la planification de tournages ou les effets visuels, apportant gain de temps et flexibilité sans nuire à la qualité artistique.

Un exemple marquant est la série argentine L’Éternaute, produite par Netflix, qui intègre des effets visuels créés par IA. Adaptée d’une bande dessinée culte, elle met en scène des survivants face à une neige toxique qui ravage Buenos Aires.

L’une des scènes emblématiques montre un immeuble s’effondrant, réalisé grâce à des outils d’intelligence artificielle. Résultat : une séquence produite dix fois plus rapidement qu’avec les méthodes traditionnelles, tout en conservant une qualité visuelle impressionnante.

La série, entièrement conçue par une équipe argentine avec un budget modeste, a rencontré un vif succès auprès du public.

Pour Ted Sarandos, cette réussite illustre parfaitement comment l’IA peut élargir les possibilités narratives et visuelles du cinéma et des séries, en donnant aux créateurs davantage de moyens pour concrétiser leur vision. Il considère l’IA comme un moteur d’innovation artistique, et non comme un simple levier économique, ce qui marque une évolution notable dans le discours des grands acteurs du streaming.