iPad Pro de 2025 : puce M5 et deux caméras frontales ?

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les prochains modèles d’iPad Pro d’Apple seront équipés de deux caméras frontales.

Deux caméras pour plus de flexibilité

Dans sa newsletter Power On, Gurman indique que les nouveaux iPad Pro dotés de la puce M5 auront une caméra frontale en mode portrait et une autre en mode paysage. Cela permettra de prendre des photos et de passer des appels vidéo sans se soucier de l’orientation de la tablette.

Les actuels iPad Pro avec puce M4 possèdent une seule caméra frontale, conçue principalement pour l’utilisation en mode paysage.

À noter que la reconnaissance faciale Face ID fonctionne déjà dans toutes les orientations sur l’iPad Pro.

Évolution modérée après l’importante refonte de l’an dernier

Après avoir bénéficié d’un écran OLED et d’un design bien plus fin l’année dernière, l’iPad Pro recevra probablement des améliorations plus modestes cette année. Actuellement, les principales nouveautés attendues concernent la puce M5 et le double appareil photo frontal.

Date de lancement prévue

L’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste des chaînes d’approvisionnement d’Apple, avait précédemment annoncé que les modèles d’iPad Pro équipés de la puce M5 entreraient en production de masse au second semestre 2025. Les actuels modèles avec puce M4 avaient été lancés en mai 2024. Sachant qu’Apple renouvelle généralement l’iPad Pro environ tous les 18 mois, les prochains modèles pourraient être dévoilés en septembre ou octobre.