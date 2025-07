iPhone 17 : le modèle de base pourrait rester à 8 Go de RAM

La gamme des iPhone 17 d’Apple pourrait présenter une nette différence au niveau de la RAM, le modèle de base risquant de passer à côté d’une augmentation prévue uniquement pour les modèles haut de gamme.

Une différence marquée entre les modèles

Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, l’iPhone 17 conservera 8 Go de RAM, alors que les iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max passeraient à 12 Go. Ce leaker avait précédemment dévoilé avec justesse le nom de l’iPhone 16e avant son annonce officielle, ce qui apporte une certaine crédibilité à ses informations.

À titre de comparaison, les récents modèles Galaxy S25 de Samsung lancés cette année embarquent tous 12 Go de RAM. Le Pixel 9 de Google propose également 12 Go de RAM.

Des prédictions confirmées par Ming-Chi Kuo

Les informations du leaker concordent avec les prédictions antérieures de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui avait déjà anticipé une augmentation similaire à 12 Go pour les modèles Air et Pro. Kuo avait cependant émis des doutes quant à une éventuelle augmentation de la RAM sur le modèle de base de l’iPhone 17 en raison de potentielles contraintes d’approvisionnement. Il n’a pas mis à jour ses prévisions depuis son analyse initiale en avril dernier.

Implications pour les performances

Actuellement, tous les modèles d’iPhone 16 disposent de 8 Go de RAM, ce qui correspond à la recommandation minimale d’Apple Intelligence. Si le modèle de base de l’iPhone 17 maintient cette quantité de mémoire, il serait toujours capable de prendre en charge les fonctionnalités IA d’Apple.

En revanche, la mémoire supplémentaire des modèles haut de gamme pourrait permettre des traitements plus sophistiqués et de meilleures performances en gaming.

La sortie de la gamme iPhone 17 est prévue aux alentours de la mi-septembre.