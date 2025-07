5 raisons d’acheter un iPhone 17 Air en septembre prochain

Le lancement des nouveaux modèles d’iPhone approche à grands pas, et les rumeurs se multiplient. Cette année, Apple dévoilera l’iPhone 17 Air, la première refonte majeure du design des iPhone depuis l’iPhone 12.

Un design ultra-fin

Comme on peut le voir dans une vidéo d’une maquette partagée par Majin Bu, l’iPhone 17 Air présente un design élégant et moderne. Il est plus fin que n’importe quel autre modèle précédent, promettant ainsi une prise en main particulièrement légère.

Un smartphone simple et efficace

En raison de sa finesse, Apple a dû optimiser l’espace. Le modèle propose ainsi une seule caméra arrière de 48 mégapixels au lieu de plusieurs objectifs. Si vous préférez un appareil photo simple mais performant, l’iPhone 17 Air est fait pour vous. Vous n’aurez pas à jongler avec des objectifs Téléphoto ou Ultra Grand Angle, tout en bénéficiant tout de même de l’objectif le plus performant et polyvalent d’Apple, ainsi que d’une caméra frontale pour les selfies.

Un prix attractif

Le nouveau design d’Apple ne se traduira pas par un prix exorbitant. L’iPhone 17 Air devrait être proposé à un prix similaire à celui de l’iPhone 16 Plus, qu’il remplacera, et restera moins cher que les modèles iPhone 17 Pro.

Un processeur A19 Pro puissant

Selon les dernières rumeurs, l’iPhone 17 Air embarquera le même processeur A19 Pro que les modèles Pro, avec un cœur GPU en moins. Associé à 12 Go de RAM, cet appareil ultra-fin s’annonce très performant.

Une palette de couleurs variée

L’iPhone 17 Air pourrait être disponible dans une teinte bleu clair très subtile, proche de celle du MacBook Air M4. On l’attend également en noir, argent et or clair. Si la nuance noire ressemble à celle de la maquette vue dans la vidéo, elle promet d’être particulièrement réussie.