iPhone 17 Pro : cinq raisons de ne pas craquer cette année

Apple dévoilera sa gamme iPhone 17 dans deux mois, et les modèles iPhone 17 Pro devraient adopter un nouveau design à l’arrière, notamment au niveau du bloc photo. Mais selon de nombreuses rumeurs, les vraies évolutions arriveront l’année prochaine, avec l’arrivée des iPhone 18. Voici pourquoi il pourrait être judicieux d’attendre.

Les iPhone 16 Pro et Pro Max d’Apple

Face ID sous l’écran

Les iPhone 18 Pro pourraient intégrer un Face ID entièrement dissimulé sous l’écran, laissant uniquement visible la caméra frontale. Wayne Ma de The Information avance que la Dynamic Island pourrait disparaître au profit d’un simple poinçon, bien que d’autres experts, comme Ross Young et Mark Gurman de Bloomberg, affirment qu’elle serait simplement réduite.

Modem C2 Apple

Apple prévoit d’intégrer un nouveau modem 5G maison baptisé C2 dans les iPhone 18 Pro, selon l’analyste Jeff Pu. Ce composant succéderait au C1, utilisé sur l’iPhone 16e, et offrirait des vitesses accrues, une meilleure efficacité énergétique, ainsi que la prise en charge du mmWave 5G aux États-Unis — une fonctionnalité absente du C1.

Ce changement s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à se détacher progressivement de Qualcomm en développant ses propres puces cellulaires.

Puce A20 Pro

Les iPhone 18 Pro devraient être propulsés par la nouvelle puce A20 Pro, gravée avec le processus 3 nm de 3e génération de TSMC. Si elle partage cette technologie de gravure avec la puce A19 Pro de l’iPhone 17 Pro, les gains bruts en performance pourraient être limités.

Mais l’A20 Pro devrait bénéficier d’une technologie d’intégration avancée appelée CoWoS, permettant une meilleure synergie entre processeur, mémoire unifiée et moteur neuronal, un avantage notable pour les fonctions Apple Intelligence exécutées en local.

Nouveau capteur photo signé Samsung

Un capteur d’image empilé sur trois couches, en cours de développement chez Samsung, pourrait équiper les iPhone 18. Ce capteur, baptisé PD-TR-Logic, promettrait une meilleure réactivité, moins de bruit, et une plage dynamique accrue.

Jusqu’ici, Sony était le fournisseur exclusif des capteurs photo pour Apple. L’arrivée de Samsung représenterait donc un changement majeur dans la chaîne d’approvisionnement. Ming-Chi Kuo estime que des capteurs ultra grand-angle de 48 Mpx signés Samsung pourraient être livrés à Apple dès 2026.

Un iPhone pliable en 2026

Si vous êtes lassé du design classique des iPhone, sachez qu’Apple pourrait lancer son tout premier iPhone pliable en 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Il serait doté d’un écran de 5,5 pouces fermé et de 7,8 pouces ouvert, avec un pli à la verticale, à la manière des Galaxy Fold, et non Flip.

Une fois ouvert, l’appareil ne ferait que 4,5 mm d’épaisseur, et entre 9 et 9,5 mm une fois fermé, avec presque aucun pli visible grâce à un système de charnière innovant. Il intégrerait des caméras sous l’écran, et pourrait miser sur Touch ID plutôt que Face ID, pour des raisons de place.

Côté tarif, Ming-Chi Kuo envisage un prix compris entre 2 000 et 2 500 dollars — avant même l’impact des taxes douanières en Chine.

Un nouveau calendrier de lancement pour les iPhone 18

Apple modifierait également le calendrier de sortie de ses iPhone à partir de 2026. Les iPhone 18 Pro et Pro Max, ainsi que le modèle pliable, seraient dévoilés à l’automne, tandis que les iPhone 18 et 18e n’arriveraient qu’au printemps 2027.