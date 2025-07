X visé par une enquête en France pour son algorithme et pour soupçons d’ingérence étrangère

La justice française a ouvert une enquête visant la plateforme X (anciennement Twitter), propriété d’Elon Musk, en raison de soupçons de manipulation algorithmique pouvant relever d’ingérences étrangères.

Cette procédure, lancée le 9 juillet par le parquet de Paris, fait suite à deux signalements préoccupants, l’un émanant du député Éric Bothorel et l’autre d’un directeur de cybersécurité de la fonction publique.

Transformation algorithmique majeure

Tous deux dénoncent une évolution préoccupante de l’algorithme depuis le rachat de X par Musk en 2022. Le député souligne une réduction de la diversité des opinions visibles sur la plateforme, un manque de clarté dans les critères de modération, ainsi que des interventions directes d’Elon Musk dans la gestion des contenus, perçues comme un danger démocratique.

Le second signalement évoque quant à lui une transformation algorithmique majeure, susceptible de favoriser des discours haineux et discriminatoires, notamment racistes, homophobes et anti-LGBT+, avec un risque de perturbation du débat public en France.

Ces éléments ont conduit le parquet à diligenter une enquête confiée à la Direction générale de la gendarmerie nationale. Les chefs d’accusation portent notamment sur l’altération frauduleuse de systèmes de traitement automatisé de données, potentiellement en bande organisée. X, en tant que personne morale, ainsi que ses dirigeants, sont concernés.

Malgré les dénégations de Laurent Buanec, dirigeant de X France, affirmant en janvier que l’algorithme évite la mise en avant de contenus haineux et que les règles sont claires et publiques, l’affaire pourrait entraîner des conséquences importantes sur la gouvernance de la plateforme.