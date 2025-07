Samsung lance le Galaxy Z Fold7 ultra fin

Alors qu’Apple se prépare à lancer son premier iPhone pliable l’an prochain, Samsung en est déjà à sa septième génération. La marque coréenne vient de dévoiler ses nouveaux smartphones pliables, dont le Galaxy Z Fold7 ultra fin, le Galaxy Z Flip7, et une version plus accessible, le Z Flip7 FE.

Galaxy Z Fold7 : un flagship pliable encore plus fin et plus grand

Positionné comme le modèle premium de la gamme, le Galaxy Z Fold7 est à la fois plus fin et plus grand que ses prédécesseurs. Son écran AMOLED mesure 6,5 pouces lorsqu’il est fermé et 8 pouces une fois déplié. Il affiche une épaisseur de seulement 8,9 mm fermé et 4,2 mm ouvert, soit des dimensions très proches des rumeurs autour de l’iPhone pliable d’Apple (annoncé à 9 mm fermé et 4,5 mm ouvert).

Grâce à ce design affiné, le Fold7 pèse 215 grammes, ce qui le rend plus léger que l’iPhone 16 Pro Max. Pour atteindre une telle finesse, Samsung a supprimé la compatibilité avec le S-Pen : ce modèle ne prend donc pas en charge le stylet.

Le Galaxy Z Fold7 introduit également une nouvelle charnière Armor FlexHinge, plus fine et plus légère, censée réduire la visibilité du pli. Mais un pli reste toujours visible à l’usage. L’écran est protégé par le Gorilla Glass Ceramic 2 de Corning, enrichi de céramique, à l’image du Ceramic Shield d’Apple.

Un équipement photo impressionnant

Le Fold7 intègre une caméra selfie de 10 mégapixels sur la façade, une caméra ultra grand-angle de 10 Mpx à 100° à l’avant, et une caméra grand-angle de 200 Mpx. À l’arrière, on retrouve un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx. Côté performances, il est équipé de la puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, avec 38 % de gain en CPU et 26 % en GPU, selon Samsung.

Galaxy Z Flip7 : plus compact, toujours plus fin

Le Galaxy Z Flip7 reprend le format clapet. Il est plus fin que jamais avec 13,7 mm une fois plié, et ne pèse que 188 grammes. Il dispose d’un nouvel écran FlexWindow de 4,1 pouces bord à bord à l’avant, et d’un écran principal de 6,9 pouces une fois ouvert. Bien que le FlexWindow ne propose pas d’interface complète, il prend en charge Google Gemini et plusieurs raccourcis pratiques.

À l’arrière, il embarque une caméra grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, et une caméra selfie de 10 Mpx à l’avant. Il utilise la même charnière Armor FlexHinge que le Fold7.

Une version FE plus abordable

Samsung propose aussi une version allégée, le Galaxy Z Flip7 FE, plus épaisse et plus proche du Flip6. Il embarque une FlexWindow de 3,4 pouces et un écran principal de 6,7 pouces.

Galaxy Watch8 : plus fine, plus intelligente

Samsung a également mis à jour sa gamme de montres connectées avec les Galaxy Watch8, Watch8 Classic et Watch Ultra. La Watch8 se distingue par un design affiné, un écran plus lumineux, et un GPS double fréquence pour une meilleure précision.

Elle introduit aussi de nouvelles fonctionnalités santé via l’application Samsung Health, comme :

Bedtime Guidance : recommandations d’horaires de sommeil selon le rythme circadien

Vascular Load : surveillance du stress vasculaire pendant la nuit

Antioxidant Index : suivi des niveaux de caroténoïdes

Tarifs et disponibilité

Les précommandes pour les Galaxy Z Fold7, Z Flip7 et Flip7 FE sont d’ores et déjà ouvertes, aux prix suivants :