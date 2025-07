iPhone 17 Pro vs Pro Max : à quelles différences s’attendre ?

Apple devrait dévoiler la gamme iPhone 17 en septembre, et une différence notable pourrait distinguer cette année les modèles Pro et Pro Max.

Un format toujours plus grand pour le Pro Max

Comme toujours, le modèle Pro Max sera plus grand que le modèle Pro :

iPhone 17 Pro : écran de 6,3 pouces

iPhone 17 Pro Max : écran de 6,9 pouces

Ce format plus imposant permet une batterie plus volumineuse et donc une autonomie plus longue. Rien de nouveau à ce niveau-là.

Un Pro Max encore plus épais… et plus endurant

Il se murmure toutefois que le Pro Max pourrait aller encore plus loin cette année.

En mars, une rumeur évoquait que l’iPhone 17 Pro Max serait environ 5 % plus épais que l’iPhone 16 Pro Max, probablement pour accueillir une batterie de plus grande capacité. Cela se traduirait par une autonomie encore supérieure par rapport à celle de l’iPhone 17 Pro, dont l’épaisseur ne changerait pas par rapport au modèle 16 Pro.

D’après les dernières fuites, la capacité de la batterie du Pro Max pourrait atteindre 5 000 mAh, contre 4 676 mAh pour l’iPhone 16 Pro Max.

La rumeur concernant l’épaisseur provient d’Ice Universe, un compte qui compte plus de 1,5 million d’abonnés sur le réseau social chinois Weibo. Ce compte a déjà partagé par le passé des informations précises sur les produits Apple à venir.

Aucun avantage côté photo cette fois-ci

Certaines années, le Pro Max bénéficie de fonctionnalités photo exclusives avant le Pro, mais cela ne semble pas prévu cette fois-ci. Les deux modèles iPhone 17 Pro et Pro Max devraient être équipés d’un trio de caméras arrière de 48 mégapixels, ainsi que d’une caméra frontale améliorée de 24 mégapixels. Pour l’instant, aucune différence photo entre les deux modèles n’a été évoquée.

Dynamic Island : un changement repoussé

Il avait été envisagé que l’iPhone 17 Pro Max puisse intégrer une Dynamic Island plus petite que celle de l’iPhone 17 Pro ou des modèles précédents. Mais cette évolution pourrait finalement être repoussée à l’année prochaine. Même si elle devait avoir lieu cette année, une source indique que tous les modèles d’iPhone 17 bénéficieraient de cette nouvelle Dynamic Island.

Des différences limitées entre les deux modèles

Au final, l’iPhone 17 Pro Max devrait rester très proche de l’iPhone 17 Pro, mis à part son écran plus grand et sa batterie nettement plus endurante.