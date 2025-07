iCloud vs AWS : Apple a envisagé de concurrencer Amazon dans le cloud

Apple a envisagé ces dernières années de se lancer dans la concurrence directe d’Amazon Web Services (AWS), selon The Information et le journaliste Aaron Tilley.

Des discussions internes jusqu’en 2024

Dans un article réservé aux abonnés, Tilley explique qu’Apple a activement exploré cette idée jusqu’au premier semestre 2024. Il ne sait pas si les discussions se poursuivent aujourd’hui. L’un des principaux soutiens de cette initiative, Michael Abbott, a quitté Apple en 2023.

Un service cloud basé sur les puces M-series

Ce projet aurait permis aux développeurs de louer des serveurs propulsés par les puces M-series, les mêmes que l’on trouve dans les Mac. Ce type de service donnerait la possibilité de faire tourner des fonctionnalités d’applications dans le cloud, sans avoir à acheter ni entretenir ses propres serveurs.

Une efficacité énergétique qui pourrait faire la différence

D’après The Information, certains cadres d’Apple estimaient que l’efficacité énergétique des puces M-series rendrait leur offre plus abordable que celle d’AWS ou d’autres plateformes similaires. Une conviction renforcée par l’utilisation interne de ces serveurs pour des services comme Apple Music et Apple Wallet.

Un potentiel levier de croissance pour les services Apple

Si ce service voyait le jour, il pourrait porter la marque iCloud. Il contribuerait alors à renforcer les revenus de la branche services d’Apple, déjà en forte croissance.