L’UFC-Que Choisir saisit la Commission européenne et dénonce des fausses promotions d’Amazon, Cdiscount ou Shein

L’UFC-Que Choisir a récemment saisi la Commission européenne pour dénoncer les pratiques commerciales trompeuses de plusieurs géants du commerce en ligne, dont Amazon, Shein, Cdiscount, Temu, ASOS et Zalando.

L’association de défense des consommateurs a mené une analyse approfondie de près de 1 000 annonces affichant des prix barrés sur ces plateformes entre février et avril 2025. Les résultats sont alarmants : seulement 15 % de ces prétendues promotions correspondent à de réelles réductions.

Prix artificiellement gonflés

Dans la majorité des cas, les vendeurs utilisent des prix de référence artificiellement gonflés, donnant l’impression de rabais attractifs qui n’existent pas en réalité.

Cette stratégie repose sur l’affichage d’un prix barré, accompagné d’une remise supposée, sans justification claire du prix d’origine. L’UFC souligne que ces pratiques contreviennent à la législation européenne, en particulier à la directive de 2019, appliquée en France depuis 2022, qui impose que toute réduction affichée fasse référence au prix le plus bas pratiqué durant les trente derniers jours.

Ces manquements, loin d’être anecdotiques, révèlent un système de manipulation des prix visant à tromper le consommateur sur la véritable valeur des produits.

Plus la référence affichée est arbitraire, plus la remise semble importante. Cette opacité crée un sentiment d’urgence et incite à l’achat, faussant le jugement des consommateurs. Le cas de Shein est emblématique : le groupe chinois a récemment écopé d’une amende de 40 millions d’euros pour avoir artificiellement augmenté certains prix avant de leur appliquer des réductions fictives.

Cette action de l’UFC-Que Choisir auprès de Bruxelles s’inscrit dans un contexte de surveillance accrue du e-commerce, alors que de plus en plus d’achats se font en ligne. Elle vise à pousser les institutions européennes à renforcer la régulation et sanctionner plus sévèrement les abus.