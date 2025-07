Galaxy Z Flip 7 : Samsung dévoile son smartphone pliable avec un écran plus grand

Samsung a levé le voile sur son nouveau Galaxy Z Flip 7 lors de son événement Unpacked, en misant sur une série d’améliorations notables tout en maintenant le prix inchangé par rapport à la génération précédente.

Le smartphone conserve son design emblématique à bords plats et coins arrondis, mais gagne en compacité avec une épaisseur réduite à 13,7 mm une fois plié. Curieusement, cette évolution ne s’accompagne pas d’un allègement, le Z Flip 7 étant plus lourd d’un gramme que le Flip 6.

Ecran externe

L’innovation la plus marquante réside dans l’écran externe, désormais de 4,1 pouces, contre 3,4 pouces auparavant. Plus lumineux (2 600 nits) et fluide (120 Hz), il permet au Flip 7 de concurrencer directement les derniers Moto Razr. L’écran interne s’agrandit également pour atteindre 6,9 pouces.

Le nouveau panneau externe propose plusieurs nouveautés logicielles, comme la compatibilité avec Now Bar, Now Brief et Gemini Live.

Changement stratégique côté processeur : Samsung délaisse Qualcomm sur ce modèle pour son Exynos 2500, gravé en 3 nm. Cette puce, censée offrir de meilleurs rendements énergétiques, reste encore à éprouver sur le terrain.

Côté photo, pas de révolution : capteur principal de 50 MP, ultra grand-angle de 12 MP, mais l’ajout de l’enregistrement HDR 10 bits et d’un « Zoom Slider » promet une meilleure expérience utilisateur. L’autonomie s’annonce plus solide grâce à une batterie de 4 300 mAh, même si la charge rapide reste limitée à 25 W.

Samsung introduit aussi le support DeX, transformant le téléphone en mini PC. Le Z Flip 7 est disponible en précommande dès aujourd’hui à partir de 1 199 euros (256 Go), avec une sortie officielle prévue le 25 juillet. Trois coloris sont proposés : bleu nuit, noir absolu et corail.